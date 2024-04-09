Ввод жилья в регионе увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом

В первом квартале 2024 года в регионе отмечается рост ввода жилья, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные министерства строительства и ЖКХ. За три месяца он вырос на 17% по сравнению с первым кварталом 2023-го, до 316,9 тыс. кв.м.



В эксплуатацию января по март успели ввести 1,1 тыс. домов на 3,7 тыс. квартир, из них 59 домов — многоквартирные (это в 1,6 раза больше, чем в начале прошлого года) и 1 052 — индивидуальные (их ввод снизился на 3%).

По плану всего в 2024 году в эксплуатацию в регионе должны ввести свыше 1,2 млн «квадратов» жилья, однако в прошлом году фактический ввод обогнал плановый на 6%, добавили в министерстве.