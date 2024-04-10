Морским перевозчикам предлагают получить «калининградскую субсидию»

Росморречфлот объявил отбор российских организаций на право получения субсидии из федерального бюджета для возмещения расходов на морские перевозки грузов на калининградском направлении в условиях внешнего санкционного воздействия. Информация об этом опубликована на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.



Прием заявок стартовал вечером 9 апреля. Он продлится до 09:00 мск 19 апреля. Победителей обещают объявить 22 апреля, договоры с ними будут заключены в течение четырех дней.

«В отборе могут принять участие российские организации, осуществляющие морские перевозки грузов с использованием собственных или привлеченных морских судов, судов смешанного „река-море“ плавания и автомобильно-железнодорожных паромов», — сообщает Росморречфлот.

Ранее Правительство РФ выделило на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении 1,8 млрд рублей.

По данным федерального кабмина, в 2023 году грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей.