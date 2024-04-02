Кабмин выделил 1,8 млрд рублей на субсидирование морских перевозок в регион

Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба федерального кабмина. Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства, деньги направляются Росморречфлоту для предоставления субсидий организациям.



«Принятое решение обеспечит стабильную перевозку грузов в Калининградскую область и за её пределы, поможет не допустить роста цен на товары и поддержать промышленные предприятия самого западного региона страны», — считают в кабмине. Предполагается, что выделенные средства позволят обеспечить объем морских перевозок в 2024 году на уровне не менее 600 тысяч тонн.

В конце марта президент Владимир Путин поручил кабмину выделить из федерального бюджета дополнительные деньги на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении. От правительства РФ потребовали определить объем средств, которые необходимо выделить на эти цели в 2024 году и в 2025-2027 годах.

До этого начальник калининградского управления Росморпорта Андрей Мошков сообщил на заседании профильного комитета КТПП, что в настоящее время предприятие предоставляет грузоотправителям льготные перевозки «в долг». Он выразил надежду, что отбор получателей субсидий «все-таки в ближайшее время объявят». Мошков также высказал мнение, что заложенной на 2024 год суммы в 1,8 млрд рублей «недостаточно для полноценного функционирования и осуществления перевозок по льготным тарифам».

По данным федерального кабмина, в 2023 году грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей. «Объём перевозок с использованием средств субсидий составил более 744 тысяч тонн», — уточнили в пресс-службе.