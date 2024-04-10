В Калининградской области впервые запустили производство черной икры (фото)

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В Калининградской области впервые запустили производство черной икры. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

На акваферме ООО «Русская улитка» в тестовом режиме начали производить черную икру стерляди. В этом году хозяйство намерено получить не менее 100 кг деликатеса. А уже в следующем году на ферме рассчитывают получить первую черную икру осетра, ее планируется производить до 1 тонны в год. На базе аквафермы создадут турплощадку с дегустационным залом и познавательной программой.

Как уточнили в минсельхозе, компания с 2013 года выращивает два вида осетровых. Сегодня на ферме есть собственное маточное стадо: 500 ед. стерляди и 1500 сибирского осетра. Рыба была выращена в системе УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) в Гурьевском округе. Пол рыбы и степень заикренности на предприятии определяют с помощью ультразвукового исследования.

Фото предоставлено региональным минсельхозом


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