В КТПП предупредили о проблемах с ж/д перевозкой грузов через Литву

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В Калининградской торгово-промышленной палате предупредили, что при перевозке грузов по железной дороге из Калининградской области через Литву возможны проблемы. Как сообщили в пресс-службе КТПП в пятницу, 12 апреля, этот вопрос обсуждался накануне на заседании правления организации.

Председатель комитета по транспорту и таможенной политике Сергей Заворотынский проинформировал, что с 8 апреля Литва отказывается пропускать через свою территорию часть арендованных вагонов. «Решено провести в ближайшее время внеочередное заседание комитета с участием представителей КЖД и экспедиторских компаний для прояснения обстановки», — отметили в пресс-службе.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Литва перестала пропускать на свою территорию российские грузовики, которые находятся в аренде у фактического перевозчика и не принадлежат ему. Как поясняли участники отрасли, в республике признавали нарушением случаи, когда владельцы груза и транспортного средства отличаются. Ситуация не затронула автомобили, которые находятся в лизинге у грузоперевозчиков.

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