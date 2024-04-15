Калининградский «Автотор» запустил производство кроссовера Jetour Dashing

На калининградском «Автоторе» стартовало производство кроссовера Jetour Dashing. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«„Автотор“ приступил к промышленному производству автомобилей марки Jetour. Первой моделью бренда, которая выпускается на мощностях калининградского автопроизводителя, стал городской кроссовер Jetour Dashing», — уточнила пресс-служба холдинга.

Ранее стороны подписали генеральное соглашение об организации производства продукции бренда в России и поэтапном наращивании уровня локализации. Специалисты «Автотора» и Jetour приступили к подготовке и оснащению мощностей для производства продукции Jetour по полному циклу (сварка, окраска, сборка), которое планируется запустить в первом квартале 2025 года.

Jetour — бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, созданный в январе 2018 года. С момента своего создания бренд продемонстрировал один из наиболее высоких темпов роста в Китае — за период с января 2018 года по март 2023 года продано 800 тыс. автомобилей. Бренд Jetour представлен четырьмя моделями: семейными кроссоверами X70, X90 и городским молодежным кроссовером Dashing, а также первой моделью Т2 из серии полноприводных внедорожников.