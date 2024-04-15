Калининградский «Автотор» существенно понизил прогноз производства на 2024 год

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В 2024 году калининградский «Автотор» планирует выпустить около 80-100 тысяч автомобилей. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, пишет «Интерфакс».

«Мы сегодня будем работать по 7 брендам (с учетом коммерческого транспота), из которых 4 (модели) уже стоят на конвейерах. В ближайшее время будет еще одна, и шестая до конца года. Если сложится хорошо техническая подготовка, то может быть еще и 7-й бренд (легковых автомобилей)», — заявил Горбунов.

Как уточняет информагентство, ранее «Автотор» планировал выпустить в 2024 году 100-130 тысяч автомобилей. По итогам 2023 года автопроизводитель собрал 38 тысяч машин, при этом производственный прогноз в течение года пересматривался несколько раз.

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