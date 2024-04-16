Лапин: урбанизация высосала трудовые ресурсы из наших муниципалитетов

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На рынке труда Калининградской области помимо нехватки трудовых ресурсов сегодня существует проблема урбанизации. Такое мнение высказал председатель Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин на заседании профильного комитета во вторник, 16 апреля.

Он отметил, что в случае с нехваткой кадров можно мобилизовать молодежь и пенсионеров, «еще имеющих потенциал к работе». «Что-то можно сделать. Но у нас есть еще одна проблема — это урбанизация. Это в свое время размещение производственных предприятий в городской черте Калининграде высосало трудовые ресурсы из наших муниципалитетов. Сначала мы возили всех сюда на автобусах, из Полесска, из Багратионовска, Мамоново — большие автобусы к началу смены везли», — сказал Лапин.

Глава КТПП констатировал, что люди переезжают из муниципалитетов в Калининград из-за «лучших условий». «Для детей есть развитие: секции, школы, учебные заведения. Для жены есть возможность пройтись по тротуару замощенному — пусть с дырками, но все-таки обозначенному, это не в галошах. И это вторая проблема, которая сегодня бьет нас», — заключил Феликс Лапин.

Как сообщалось ранее, председатель комитета КТПП по образованию и развитию рынка труда Екатерина Канаева высказала мнение, что Калининградская область «достигла точки рисков» на региональном рынке труда. Директор Гусевского политехнического техникума считает, что в регионе наблюдается несоответствие вакансий и претендентов.

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