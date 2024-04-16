За год яйца в Калининградской области подорожали на 54%

За год стоимость десятка яиц в Калининградской области выросла на 54,4% и составила 129,44 руб.. Соответствующая информация опубликована на сайте Калининградстата.

В список самых подорожавших с марта 2023 года продуктов также попали свекла (+98,28%, 69,24 руб. за килограмм), белокочанная капуста (+76,99%, 62,76 руб.), чеснок (+48,09%, 402,33 руб.), морковь (+46,47%, 74,68 руб.).

Картофель за год подешевел на 18,75% и стал стоить 29,73 руб. за килограмм, гречка снизилась цене на 11,8% (102,58 руб.), творог — на 8,39% (310,72 руб.), шоколад — на 4,83% (1169,09 руб.), баранина (кроме бескостного мяса) — на 4,3% (602,71 руб.).

«В марте на верхних позициях, среди подорожавших за месяц продовольственных товаров, в основном сезонные продукты. На первом месте свёкла, прибавившая в цене 19,59%. Морковь, ставшая дороже на 14,53%, на второй позиции. Чеснок повысился в цене 8,75% и занял третье место. На 6,94% подорожала манная крупа. На пятом месте белокочанная капуста, цена которой выросла на 6,13%», — отметили в Калининградстате.