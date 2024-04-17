Калининградстат: за 5 лет килограмм кофе подорожал более чем на 400 рублей

За последние пять лет — с 2015 по 2023 год — стоимость килограмма молотого кофе в Калининградской области выросла более чем на 400 рублей. Растворимый кофе за этот же период вырос в цене более чем на полторы тысячи рублей. Это следует из данных Калининградстата.

Если в 2015 году килограмм кофе молотого и в зернах в калининградских магазинах обходился в среднем в 998, 5 руб., то в 2023-м его цена выросла до 1541, 3 руб. При этом растворимый кофе за данный период подорожал еще более существенно: с 2041,7 до 3661, 9 руб.

В то же время, по данным Калининградстата, в 2024 году цена килограмма кофе в регионе несколько снизилась. Так, в марте молотый кофе стоил 1 501,33 руб., растворимый — 3 541,2. По уровню цен область находилась на 30 месте среди всех субъектов России. Самый дорогой кофе в Чукотском автономном округе — 2 906,29 руб./кг, самый дешёвый в Курской области — 1 128,13 руб./кг. В СЗФО средняя цена килограмма кофе в марте — 1 478,15 руб.