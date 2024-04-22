В Гвардейском районе планируют открыть производство медицинских перчаток

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Компания «Нитриленд» в 2025 году откроет в Калининграде производство медицинских хирургических стерильных перчаток. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в «Нитриленде», предприятие по производству хирургических и смотровых стерильных перчаток из натурального и синтетического латекса разместится на территории Гвардейского района. Инвестиции в проект составят 170 млн рублей, будет создано более 90 новых рабочих мест.

«Мы проделали большую работу по разработке уникальной производственной технологии и добились ее утверждения соответствующими нормативными документами на государственном уровне. Это создает условия для снижения зависимости от импорта медицинской продукции для нужд российской системы здравоохранения. Статус российского производителя позволит получит преимущество при заключении госконтрактов, а объем производства позволит обеспечить запросы Минздрава и Минобороны России в хирургических стерильных медицинских перчатках. Производственные возможности подразумевают планомерное увеличение выпуска продукции, а также допускают расширение ассортимента изготавливаемых изделий», — цитирует пресс-служба гендиректора «Нитриленда» Сергея Маркова.

Компания заключила специальный инвестиционный контракт Минпромторга РФ, в рамках которого произведет более 260 млн пар продукции до 2030 года. Такой объем позволит заместить не менее 28% импортных хирургических перчаток отечественными изделиями, производимыми по инновационной технологии из российского сырья.

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