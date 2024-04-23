На стоянку для накатной техники в порту Пионерского выделили 157 млн рублей

Росморпорт ищет подрядчика, который займётся разработкой документации и строительством перехватывающей стоянки для накатной техники. Она должна появиться на территории Международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в Пионерском. На работы выделили 157 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимаются до 13 мая. Итоги аукциона планируют подвести 16 мая. На работы отводится 90 дней с даты заключения контракта.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания для предстоящего строительства, обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов, выбрать и согласовать трассу прокладки инженерных сетей, составить рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы по устройству площадки с асфальтобетонным покрытием площадью 20489 м2, установить забор, раздвижные ворота, автоматический шлагбаум, мачты освещения, а также ввести объект в эксплуатацию.

О планах переместить паромы под накатную технику в морской терминал Пионерского после введения объекта в эксплуатацию губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в начале года.

Ранее глава региона отмечал, что с точки зрения логистики порт в Пионерском может стать для грузоперевозчиков приоритетней, чем Балтийск. Губернатор объяснил это тем, что грузовой терминал в Пионерском сможет принимать паромы и суда типа Ро-Ро.

Строительство терминала ведёт госучреждение «Морская спасательная служба», стоимость контракта — 8,5 млрд рублей. Подрядчик неоднократно получал претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти. Значительную часть средств должен освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта отдали компании из Санкт-Петербурга «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд рублей на строительство пассажирского терминала.

Один из причалов в Пионерском планируют запустить до официального окончания строительства порта летом текущего года.