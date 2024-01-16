Власти хотят переместить паромы под накатную технику в Пионерский после открытия терминала

Областные власти планируют переместить паромы под накатную технику в морской терминал Пионерского после введения объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ответ на вопрос представителей регионального бизнеса, его высказывание приводит на своем сайте Калининградская торгово-промышленная палата.



«Срок окончания работ по государственному контракту продлен с 30 сентября 2023 до 30 ноября 2024, срок ввода в эксплуатацию (перенесли) с декабря 2023 года на декабрь 2024 года. Безусловно, паромы под накатную технику по завершению строительства и вводу его в эксплуатацию будут перенаправлены в Пионерский», — отметил губернатор.

Ранее Антон Алиханов сообщал, что с точки зрения логистики порт в Пионерском может стать для грузоперевозчиков приоритетней, чем Балтийск. Глава региона объяснил это тем, что грузовой терминал в Пионерском сможет принимать паромы и суда типа Ро-Ро.

Строительство терминала ведет госучреждение «Морская спасательная служба», стоимость контракта — 8,5 млрд рублей. Подрядчик неоднократно получал претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти. Значительную часть средств должен освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта отдали питерской компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд рублей на строительство пассажирского терминала.