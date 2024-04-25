С территории региона в Венесуэлу отправился первый теплоход с пшеницей

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С территории Калининградской области в Венесуэлу отправился первый теплоход с продовольственной пшеницей. Объём партии составил 30,5 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«Специалистами управления Россельхознадзора по Калининградской области осуществлён досмотр партий, отобраны образцы. Сотрудниками Калининградского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Венесуэлы», — говорится в сообщении. Ведомство выдало пять фитосанитарных сертификатов.

В феврале продовольственную пшеницу в объёме 26 тонн впервые экспортировали судовыми партиями из Калининградской области в Тунис.

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