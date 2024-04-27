Требование о продаже валютной выручки продлили на год

Правительство России продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров еще на год. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение кабмина в телеграм-канале.



Мера действует с октября прошлого года, срок действия истекал 30 апреля. Постановлением ее продлили до 30 апреля следующего года. «Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», — говорится в сообщении.

При этом теперь увеличивается срок зачисления валютной выручки экспортерами на счета с 90 до 120 дней «со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами».

С осени экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 руб.