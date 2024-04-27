Требование о продаже валютной выручки продлили на год

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Правительство России продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров еще на год. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение кабмина в телеграм-канале.

Мера действует с октября прошлого года, срок действия истекал 30 апреля. Постановлением ее продлили до 30 апреля следующего года. «Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», — говорится в сообщении.

При этом теперь увеличивается срок зачисления валютной выручки экспортерами на счета с 90 до 120 дней «со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами».

С осени экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 руб.

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