ГК «Марфиш» намерена построить три новых рыболовецких судна за пять лет (видео)

Калининградское предприятие «Марфиш» планирует в ближайшие пять лет построить не менее трех новых судов. Об этом в среду, 1 мая, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза. По данным министерства, ГК «Марфиш» ежегодно вылавливает на Балтике около 35 тысяч тонн кильки, салаки, трески и камбалы. Уточняется, что на предприятии сейчас работает более 1000 человек, а его флот насчитывает 14 рыболовецких судов.



«В этом году компания намерена сдать новое судно „Николай Нечай“», — уточняет пресс-служба.

Директор компании Денис Парфенюк поясняет, что указанное судно на сегодняшний день проходит глубокую модернизацию (за основу строительства был взят старый тип судна «Карелия»): «Мы решили из этого парохода сделать более новый. В декабре прошлого года был спущен на воду его корпус, а на данный момент идет техническое оснащение его внутренностей. На выходе это будет современный траулер, который будет отвечать тем требованиям по безопасности, и рыба, которую он будут добывать будет лучшего качества, а объемы ее будут больше».

За рейс модернизированный траулер сможет привозить в наливных охлажденных танках 150 тонн рыбы.

Через 2,5-3 года предприятие получит еще одну новую единицу, а в перспективе есть планы по закладке еще одного современного судна. Министр сельского хозяйства региона Артем Иванов уверяет, что судостроители сумели переориентироваться с западных поставщиков компонентов на восток.

Напомним, что в марте 2019 года группа компаний «Марфиш» впервые за постсоветский период начала строить рыболовецкое судно для местных рыбаков. На тот момент власти региона рассчитывали, что в ближайшие годы будут построены 7 новых траулеров.