Мишустин пообещал изменить подход к зарплатам бюджетников

И.о. премьер-министра Михаил Мишустин в Госдуме рассказал о формировании новой модели оплаты бюджетников и «адресности» мер поддержки населения. Как пишут «Ведомости», об этом кандидат в премьер-министры рассказал, выступая перед депутатами.



«Президент в послании поставил две совершенно конкретные задачи — в ближайшие шесть лет снизить показатель бедности, обеспечить увеличение доли оплаты труда в объеме валового внутреннего продукта. Правительство усилит адресность всех мер поддержки. Ну и, конечно, при этом основным инструментом станет развитие занятости, повышение гибкости рынка труда и, что очень важно, рост заработных плат», — сообщил он.

В РФ планируется сформировать новую модель оплаты бюджетников: сначала в пилотных регионах, а затем масштабировать ее на всю страну, напомнил Мишустин.

«Нужны, конечно, и долгосрочные механизмы, в том числе пересмотр контрольных цифр приема в вузы, чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — сказал и.о. премьера. По его словам, растет спрос на рабочие профессии.