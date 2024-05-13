На калининградскую морскую линию вышло контейнерное судно «Новик Мария»

На калининградскую морскую линию вышло контейнерное судно «Новик Мария»
Фото предоставлено группой компаний «Новик»
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На линию Санкт-Петербург — Калининград вышло судно для перевозки контейнерных грузов «Новик Мария». Об этом сообщили в понедельник, 13 мая, в группе компаний «Новик», занимающейся грузоперевозками в Калининградской области.

Судно начало курсировать с 9 мая. При максимальной скорости в 18 узлов время в пути составляет 36 часов. По данным владельца, «Новик Мария» может перевозить до 350-ти сорокафутовых контейнеров и 60-ти двадцатифутовых.

На контейнеровозе предусмотрена возможность единовременного подключения 230 рефрижераторных контейнеров. Как отметили в ГК «Новик», это «расширяет спектр перевозимых товаров, включая термочувствительные грузы, такие как продукты питания, фармацевтическая продукция и другие важные товары, требующие особых условий транспортировки».

Предполагается, что судно будет выполнять рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург еженедельно.

Губернатор Антон Алиханов сообщал о планах группы компаний «Новик» поставить контейнеровоз на калининградскую морскую линию в конце 2023 года. Власти рассчитывали, что он выйдет на линию в начале 2024 года.

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