На калининградскую морскую линию вышло контейнерное судно «Новик Мария»

На линию Санкт-Петербург — Калининград вышло судно для перевозки контейнерных грузов «Новик Мария». Об этом сообщили в понедельник, 13 мая, в группе компаний «Новик», занимающейся грузоперевозками в Калининградской области.



Судно начало курсировать с 9 мая. При максимальной скорости в 18 узлов время в пути составляет 36 часов. По данным владельца, «Новик Мария» может перевозить до 350-ти сорокафутовых контейнеров и 60-ти двадцатифутовых.

На контейнеровозе предусмотрена возможность единовременного подключения 230 рефрижераторных контейнеров. Как отметили в ГК «Новик», это «расширяет спектр перевозимых товаров, включая термочувствительные грузы, такие как продукты питания, фармацевтическая продукция и другие важные товары, требующие особых условий транспортировки».

Предполагается, что судно будет выполнять рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург еженедельно.