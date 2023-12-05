Алиханов рассказал о частниках, которые планируют купить суда для перевозок по морской линии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, кто приобретает новые суда для калининградской морской линии. Он рассказал об этом после оперативного совещания во вторник, 5 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



По словам Антона Алиханова, на линию в ближайшее время должны встать два новых судна. «[Компания] „Новик“ покупает контейнеровоз большой, и мы надеемся, что он в начале следующего года будет, плюс к этому, господин Пурим (Дмитрий Пурим, один из владельцев акций Калининградского морского торгового порта, лишенный их по решению суда — прим. „Нового Калининграда“), за что ему большое спасибо, выведет скоро на линию новый железнодорожный паром, это тоже будет для нас большое облегчение в текущей транспортной ситуации», — заявил губернатор Калининградской области.

В июле региональные власти сообщали, что ожидают «в ближайший месяц-полтора» постановки на калининградскую морскую линию автомобильных паромов. В начале сентября губернатор области Антон Алиханов заявил, что в Калининградскую область направлены новые паромы класса Rо-Rо из портов КНР. Региональные власти сообщали, что эти суда дойдут до региона в течение 40–45 дней, после чего начнется процесс их регистрации. Позже вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов рассказал, что выход на калининградскую морскую линию двух автомобильных паромов ожидается в декабре 2023 года — январе 2024-го.

Сейчас суда по морской линии перевозят основной объем грузов в направлении в/из Калининградской области.