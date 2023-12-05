Алиханов рассказал о частниках, которые планируют купить суда для перевозок по морской линии

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, кто приобретает новые суда для калининградской морской линии. Он рассказал об этом после оперативного совещания во вторник, 5 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По словам Антона Алиханова, на линию в ближайшее время должны встать два новых судна. «[Компания] „Новик“ покупает контейнеровоз большой, и мы надеемся, что он в начале следующего года будет, плюс к этому, господин Пурим (Дмитрий Пурим, один из владельцев акций Калининградского морского торгового порта, лишенный их по решению суда — прим. „Нового Калининграда“), за что ему большое спасибо, выведет скоро на линию новый железнодорожный паром, это тоже будет для нас большое облегчение в текущей транспортной ситуации», — заявил губернатор Калининградской области.

В июле региональные власти сообщали, что ожидают «в ближайший месяц-полтора» постановки на калининградскую морскую линию автомобильных паромов. В начале сентября губернатор области Антон Алиханов заявил, что в Калининградскую область направлены новые паромы класса Rо-Rо из портов КНР. Региональные власти сообщали, что эти суда дойдут до региона в течение 40–45 дней, после чего начнется процесс их регистрации. Позже вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов рассказал, что выход на калининградскую морскую линию двух автомобильных паромов ожидается в декабре 2023 года — январе 2024-го.

Сейчас суда по морской линии перевозят основной объем грузов в направлении в/из Калининградской области.

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