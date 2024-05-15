Минфин ожидает увеличение доходов бюджета на 1,044 млрд за счет роста зарплат

Минфин Калининградской области рассчитывает на рост поступлений в бюджет региона на 1,044 млрд рублей за счет налога на доходы физических лиц. Соответствующие поправки в бюджет Калининградской области представил на заседании комитета по социальной политике Заксобрания в среду министр финансов Виктор Порембский.



«По нему [НДФЛ] значительная динамика, которая, конечно, будет еще корректироваться до середины года. Но мы сочли возможным в 2024 году план по НДФЛ увеличить на 1 миллиард 44 миллиона рублей, в 2025 на — на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Таким образом, плановые показатели динамики по налогу на доходы физических лиц составят в этом году рост 10,5%, в следующем году — рост 8,6%», — сообщил Порембский.

По его словам, эти показатели «соответствуют прогнозам по динамике заработной платы и фондов оплаты труда в экономике Калининградской области».

Также правительство корректирует в сторону увеличения план по налогу на профессиональный доход, налогу на добычу полезных ископаемых, по госпошлине, доходам от оказания платных услуг. Коррекция предусмотрена с учетом данных по исполнению доходов по этим источникам за четыре месяца текущего года, пояснил министр.