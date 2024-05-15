Власти выделяют деньги на перевод системы образования на отечественный софт

Правительство Калининградской области предусматривает в бюджете региона на текущий год 12 миллионов рублей на работы по переводу государственной информационной системы «Образование» на отечественное программное обеспечение. Соответствующие поправки представил на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в среду министр финансов Виктор Порембский.



«Что касается перехода на отечественный софт, то эта тематика сейчас актуальна практически для всех государственных систем и, соответственно, для большинства главных распорядителей, — сказал министр. — Эти расходы будут появляться у нас в бюджете и впоследствии.