Власти выделяют деньги на перевод системы образования на отечественный софт

Правительство Калининградской области предусматривает в бюджете региона на текущий год 12 миллионов рублей на работы по переводу государственной информационной системы «Образование» на отечественное программное обеспечение. Соответствующие поправки представил на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в среду министр финансов Виктор Порембский.
«Что касается перехода на отечественный софт, то эта тематика сейчас актуальна практически для всех государственных систем и, соответственно, для большинства главных распорядителей, — сказал министр. — Эти расходы будут появляться у нас в бюджете и впоследствии.В январе этого года «Ведомости» сообщали, что для госкорпораций и компаний с госучастием установили сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС), офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 г., а системы управления базами данных (СУБД) — с 1 января 2026 г. Об этом говорится в методических рекомендациях Минцифры, опубликованных 12 января 2024 г. на сайте ведомства.