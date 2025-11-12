Компании предлагают штрафовать за отказ от перехода на российское ПО

Компании предлагают штрафовать за отказ от перехода на российское ПО
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Минцифры готовит законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для компаний, которые не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) на российское программное обеспечение к 2028 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

По словам министра, штрафы планируется применять не только за отказ переходить на отечественное ПО, но и за несвоевременную классификацию объектов как КИИ. Размер санкций пока обсуждается. Законопроект находится на стадии согласования с другими ведомствами и представителями отрасли.

Ранее Минцифры утвердило график, согласно которому переход на российское ПО должен завершиться к 1 января 2028 года. При наличии объективных причин срок может быть продлён до декабря 2030 года решением президиума правкомиссии по цифровому развитию.

Инициативу поддержали в отрасли, но отметили, что отечественный софт пока не покрывает всех потребностей. По оценке ассоциации АРПП «Отечественный софт», к концу 2025 года на российские решения перешли лишь 40–45% субъектов КИИ. «Есть дефицит отечественных продуктов в инженерном, промышленном и корпоративном ПО, а также в системах управления базами данных», — отметил партнёр практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Напомним, что в январе 2024 года сообщалось, что для госкорпораций и компаний с госучастием установили сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС), офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 г., а системы управления базами данных (СУБД) — с 1 января 2026 г. В мае 2024-го правительство Калининградской области выделило 12 млн руб. на работы по переводу государственной информационной системы «Образование» на отечественное программное обеспечение.

