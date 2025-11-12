Компании предлагают штрафовать за отказ от перехода на российское ПО

Минцифры готовит законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для компаний, которые не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) на российское программное обеспечение к 2028 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

По словам министра, штрафы планируется применять не только за отказ переходить на отечественное ПО, но и за несвоевременную классификацию объектов как КИИ. Размер санкций пока обсуждается. Законопроект находится на стадии согласования с другими ведомствами и представителями отрасли.

Ранее Минцифры утвердило график, согласно которому переход на российское ПО должен завершиться к 1 января 2028 года. При наличии объективных причин срок может быть продлён до декабря 2030 года решением президиума правкомиссии по цифровому развитию.

Инициативу поддержали в отрасли, но отметили, что отечественный софт пока не покрывает всех потребностей. По оценке ассоциации АРПП «Отечественный софт», к концу 2025 года на российские решения перешли лишь 40–45% субъектов КИИ. «Есть дефицит отечественных продуктов в инженерном, промышленном и корпоративном ПО, а также в системах управления базами данных», — отметил партнёр практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Напомним, что в январе 2024 года сообщалось, что для госкорпораций и компаний с госучастием установили сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС), офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 г., а системы управления базами данных (СУБД) — с 1 января 2026 г. В мае 2024-го правительство Калининградской области выделило 12 млн руб. на работы по переводу государственной информационной системы «Образование» на отечественное программное обеспечение.

