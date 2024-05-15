Минконтроля насчитало в Калининградской области более 1500 «наливаек»

Министерство регионального контроля и надзора Калининградской области совместно с муниципалитетами составило карту торгующих пивом «наливаек» на территории региона. По ним планируется делать рейды совместно с правоохранительными органами, сообщила министр Елена Серая на заседании комитета по экономической политике Заксобрания в среду.



Вопрос возник в ходе обсуждения законопроекта об ограничении работы «наливаек». «Закон вступает в силу с первого сентября. Мы уже на сегодня провели ряд совещаний с правоохранительными органами, потому что обеспечить это можем только с правоохранительными органами», — сообщила министр.

По её словам, сейчас проводятся массовые проверки, к которым подключены администрации муниципальных образований. «Без них такой большой объем мы охватить не сможем, потому что понимаем, что у нас более полутора тысяч вот этих так называемых „наливаек“ в области, — пояснила Серая. — Мы сделали ревизию всех „наливаек“, которые есть, вместе с администрациями муниципальных образований, нанесли их везде на карты. И вместе с правоохранительным органом эту проверку сейчас массово проводим».

Отметим, что проект предлагает запретить розничную продажу алкоголя с 23 часов до 11 часов местного времени в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. При этом ограничение не будет распространяться на рестораны, кафе и бары, «деятельность которых осуществляется на основании и в соответствии с лицензией». На заседании профильного комитета в среду законопроект был рекомендован к принятию в двух чтениях.