Регион выделил информационному центру для туристов 53 млн рублей на 2024 год

Все новости по теме: Туризм

На финансирование автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Калининградской области» в 2024 году из бюджета региона выделено более 53 млн рублей. Об этом сообщили в областном министерстве по культуре и туризму в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Минкульт выступает учредителем организации от имени Калининградской области. В штате центра 13 человек.

Согласно информации, размещённой на сайте организации, она работает в регионе с 2010 года. Главная задача центра — «продвижение въездного и внутреннего туризма Калининградской области». У АНО 2 офиса: на площади победы и ул. Октябрьской.

Региональное министерство по культуре и туризму также выступает учредителем «Фестивальной дирекции». АНО получила на реализацию своих проектов в 2024 году 100 млн рублей из регионального бюджета. Ещё 16,4 млн рублей выделено на содержание организации. Численность сотрудников «Фестивальной дирекции» — 12,5 штатных единиц.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter