Регион выделил информационному центру для туристов 53 млн рублей на 2024 год

На финансирование автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Калининградской области» в 2024 году из бюджета региона выделено более 53 млн рублей. Об этом сообщили в областном министерстве по культуре и туризму в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».



Минкульт выступает учредителем организации от имени Калининградской области. В штате центра 13 человек.

Согласно информации, размещённой на сайте организации, она работает в регионе с 2010 года. Главная задача центра — «продвижение въездного и внутреннего туризма Калининградской области». У АНО 2 офиса: на площади победы и ул. Октябрьской.

Региональное министерство по культуре и туризму также выступает учредителем «Фестивальной дирекции». АНО получила на реализацию своих проектов в 2024 году 100 млн рублей из регионального бюджета. Ещё 16,4 млн рублей выделено на содержание организации. Численность сотрудников «Фестивальной дирекции» — 12,5 штатных единиц.