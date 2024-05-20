Из Калининградской области вывезли за рубеж десятки тысяч тонн почвогрунта

С начала 2024 года с территории Калининградской области вывезли 22 тыс. тонн почвогрунта в Киргизию, Казахстан и Китай. Экспорт проконтролировали сотрудники регионального управления Россельхознадзора, сообщила пресс-служба ведомства.



Показатель превышает прошлогодний в четыре раза. Тогда за аналогичный период было вывезено пять тысяч тонн почвогрунта.

Сотрудники управления Россельхознадзора досмотрели партии и отобрали образцы. Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» провёл все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортёров, сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство приняло решение выдать юридическим лицам фитосанитарные сертификаты на указанные партии почвогрунта.