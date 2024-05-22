Поля Озёрского округа засадили картофелем для предприятий быстрого питания

В Озёрском округе засеяли картофелем 400 га полей, который в дальнейшем используют для приготовления фастфуда. Об этом сообщается на официальной странице администрации округа «ВКонтакте» в среду, 22 мая.

В посте отмечается, что это инвестиционный проект ООО «Калининград Френч Фрайз Агро», принадлежащей ГК «Атлантис». Компания выращивает сорт «Инноватор», который в дальнейшем переработают в картофель фри и картофельные дольки и оладьи.

«В настоящее время посажено 400 га картофеля. <...> В дальнейшем произведенный в Озерске картофель разлетится по всем точкам быстрого питания России», — сообщают власти Озёрского округа.

Калининградстат назвал картофель одним из наиболее подорожавших в регионе продуктов в апреле. Его цена выросла на 12% и составила 34 рубля за килограмм.