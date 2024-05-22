Поля Озёрского округа засадили картофелем для предприятий быстрого питания

Поля Озёрского округа засадили картофелем для предприятий быстрого питания
Фото: администрация Озёрского муниципального округа «ВКонтакте»
Все новости по теме: Сельское хозяйство

В Озёрском округе засеяли картофелем 400 га полей, который в дальнейшем используют для приготовления фастфуда. Об этом сообщается на официальной странице администрации округа «ВКонтакте» в среду, 22 мая.

В посте отмечается, что это инвестиционный проект ООО «Калининград Френч Фрайз Агро», принадлежащей ГК «Атлантис». Компания выращивает сорт «Инноватор», который в дальнейшем переработают в картофель фри и картофельные дольки и оладьи.

«В настоящее время посажено 400 га картофеля. <...> В дальнейшем произведенный в Озерске картофель разлетится по всем точкам быстрого питания России», — сообщают власти Озёрского округа.

Калининградстат назвал картофель одним из наиболее подорожавших в регионе продуктов в апреле. Его цена выросла на 12% и составила 34 рубля за килограмм.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter