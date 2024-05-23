Совладелец IT-компании: мидл-разработчики сегодня зарабатывают по 150-180 тыс.

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Зарплаты программистов-разработчиков в Калининградской области за последний год существенно увеличились и повлекли увеличение стоимости разработки сайтов. Об этом рассказал в интервью «Новому Калининграду» совладелец калининградской IT-компании Евгений Видякин.

«Минцифры нам установило на сегодняшний день минимальный размер зарплаты 80 тысяч рублей. Это средний по рынку показатель, его нужно соблюдать, чтобы не потерять аккредитацию IT-компании. Меньше платить ты не можешь вообще, — рассказал Евгений Видякин. — Далее, если мы говорим про рыночную историю, то, например, год назад мидл-разработчик (специалист с достаточным опытом, решающий сложные задачи и действующий самостоятельно — прим. „Нового Калининграда“) стоил до 100 тысяч в месяц. В этом году уже не меньше 150−180 тысяч в месяц. Отраслевая, кадровая инфляция очень жёсткая, она вообще не стыкуется с общей инфляцией».

По его словам, из-за жёсткой ситуации с кадрами, «взлетели в цене» и сайты. «То, что раньше делалось, например, за 300 тысяч рублей, сейчас стоит 600», — отметил он.

Серьезное влияние на ситуацию, по словам Видякина, оказал дефицит кадров, связанный, в том числе, с СВО.



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