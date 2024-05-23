Евгений Видякин: развитие IT невозможно без образовательного кластера

Создание в Калининградской области IT-кластера невозможно, пока в регионе не будет много программистов-разработчиков, для этого необходимо создание мощного образовательного кластера. Такое мнение высказал в интервью «Новому Калининграду» совладелец IT-компании Евгений Видякин.



«Не будет ничего, пока здесь не будет много разработчиков, чтобы конкуренция была не за разработчиков, чтобы, наоборот, разработчики конкурировали за компанию. Я думаю, что образовательный кластер — это вообще самое первое, с чего надо начать. Все остальное вторично, мне так кажется», — отметил предприниматель.

При этом, по словам Евгения Видякина, в настоящее время в Калининградской области живут тысячи разработчиков, которые работают в основном на российские компании. «Рынок в Калининграде узкий довольно. Тут маленький спрос, или денег у них нет. Есть целые компании, которые сидят тут, но работают исключительно на российский рынок», — рассказал он.