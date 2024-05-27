Фиксированный набор товаров и услуг в регионе в апреле стоил дороже среднероссийского

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Калининградской области в апреле составила 23 112,88 руб., увеличившись по сравнению с декабрём 2023 года на 2,23%. При этом такой же набор по России в среднем стоил 21 923,55 руб. (+ 2,39% по сравнению с декабрём 2023 года). Об этом сообщает Калининградстат.

Калининградская область среди всех регионов России оказалась на 15-й позиции. Дороже всего фиксированный набор обходился в Чукотском автономном округе — 35 845,83 руб. На 2-м месте в апреле находился Камчатский край — 33 479,37 руб., на 3-м месте Москва — 32 223,53 руб.

Самой низкой в апреле стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг была в Республике Мордовия — 18 681,42 руб. На втором месте Пензенская область (18 829,39 руб.), на третьем — Республика Чувашия (18 859,93 руб.)

В Северо-Западном федеральном округе средняя стоимость фиксированного набора товаров и услуг в апреле составила 23 435,17 руб. Калининградская область оказалась здесь на 4 месте из десяти. На первом месте — Мурманская область, где фиксированный набор в апреле обходился в 25 286,40 руб.