Калининградский янтарный комбинат выставил на аукцион уникальные самородки (фото)

Калининградский янтарный комбинат начал прием заявок на открытый аукцион самородков — образцов самоцвета весом более килограмма, добытых в Приморском карьере с 2010 по 2023 годы. Торги состоятся 27 июня, подать заявку можно, начиная с 27 мая, сообщает пресс-служба предприятия.



«Вес аукционных самородков от 1026 до 1876 гр. Самый тяжелый камень — прошлогодний „Студенческий“ — весит 1876 граммов. Его начальная стоимость составляет 1 млн рублей. Самый легкий — 1026 граммов. Этот самородок безымянный — он был добыт в 2010 году, когда традиции называть уникальные образцы янтаря в честь знаменательных дат и событий на комбинате еще не существовало. Стартовая цена самого маленького камня 500 тысяч рублей. Шаг аукциона составит 10 тысяч рублей», — сообщил руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

Всего на аукционе будут представлены 25 лотов, в том числе 19 самородков, 2 лота с миксом из двух камней весом от 300 до 500 граммов и 4 микса из двух камней весом от 500 до 1000 граммов. Общая стоимость лотов — около 14 млн рублей.

Аукцион состоится в первый день VII Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum 2024.