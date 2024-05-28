Калининградстат назвал самые подорожавшие в апреле непродовольственные товары

Калининградстат представил обзор средних цен на непродовольственные товары в Калининградской области в апреле, сравнив их с предыдущим месяцем, а также с данными на начало года. Аналитика опубликована на сайтеведомства.

Согласно представленным данным, в апреле на первой строчке рейтинга подорожавших непродовольственных товаров оказался активированный уголь, цена него за месяц увеличилась на 12,68%, достигнув 27,96 руб. за десять таблеток. На второй позиции йод, который подорожал на 9,47% — до 76,26 за 10 мл. На третьем месте антибиотик амоксициллин, прибавивший в цене 9,39% (247,72 руб за десять таблеток). Четвёртое место досталась матрасам для взрослых, подорожавшим на 8,39%, до 25 263,44 руб. Замыкает пятёрку гель для душа, цена на который выросла на 7,43%, достигнув 265,08 руб.

По значениям повышения цен в январе-апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года также лидируют медпрепараты. Так, на первом месте таблетки синупрет применяемые при риносинусите (+ 52,80%, 866,87 руб. за 50 шт.), на втором — цитрамон (+ 47,79%, 43,70 руб. за 10 таблеток). Кеторол экспресс на третьей позиции (+ 42,13%, 45,87 руб. за 10 таблеток). На четвёртой — отечественный аспирин (+ 37,09%, 18,74 руб. за 10 таблеток). Замыкает пятёрку фуросемид (+ 31,72%, 10.03 руб. за 10 таблеток).

Что касается наиболее подешевевших за месяц непродовольственных товаров, то здесь в апреле лидировали жидкие чистящие и моющие средства, цена на которые снизилась на 5,8%, достигнув 302,11 руб. за литр. На второй позиции свежесрезанные цветы (- 5,23%, 222,43 руб. за штуку). Зубная паста стала дешевле на 4,08% (201,01 руб. за 100 г). Флеш-накопители подешевели на 3,88% (597,30 руб.). На пятой позиции смарт-часы, понизившиеся в цене за месяц на 3,79% (5 815,40 руб.).

По итогам понижения цен за январь-апрель на первом месте глазные капли таурин, подешевевшие по сравнению с мартом прошлого года, на 22,27% до 38,81 руб. за 5 мл. На втором — крем для рук (- 11,39%, 168,46 руб. за 100 мл). На третьем месте еврошифер (- 8,85%, 4 753,39 за 10 кв.м), на четвёртом — телевизоры (- 5,78%, 28 339,48 руб.). Беспроводные наушники на пятой позиции (- 5,73%, 2975,49 руб.).