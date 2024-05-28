ЦБ хочет разрешить клиентам банков единовременно переводить себе до 30 млн по СБП

Все новости по теме: Банки и финансы

Банк России намерен наделить клиентов банков правом переводить сами себе единовременно без комиссии до 30 млн руб. с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Регулятор разработал проект соответствующего указания «О внесении изменений в положение Банка России», пишет «Коммерсант».

Нововведение не распространяется на переводы в отделении банков из-за затрат кредитных организаций и по номеру карты, так как в данном случае не всегда возможно установить получателя платежа. Меры призваны развить конкуренцию между банками и снизить операционные риски для людей, которые вместо перевода снимали деньги наличными.

Напомним, на сегодня клиенты банков могут переводить до 30 млн руб. в месяц между своими счетами через личный кабинет или приложение банка по номеру счета или через СБП по номеру телефона. Однако сумма единовременного перевода не может превысить 1 млн руб. Раньше переводы без комиссии были доступны с лимитом 100 тыс. руб. и только через СБП.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter