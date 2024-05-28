ЦБ хочет разрешить клиентам банков единовременно переводить себе до 30 млн по СБП

Банк России намерен наделить клиентов банков правом переводить сами себе единовременно без комиссии до 30 млн руб. с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Регулятор разработал проект соответствующего указания «О внесении изменений в положение Банка России», пишет «Коммерсант».

Нововведение не распространяется на переводы в отделении банков из-за затрат кредитных организаций и по номеру карты, так как в данном случае не всегда возможно установить получателя платежа. Меры призваны развить конкуренцию между банками и снизить операционные риски для людей, которые вместо перевода снимали деньги наличными.

Напомним, на сегодня клиенты банков могут переводить до 30 млн руб. в месяц между своими счетами через личный кабинет или приложение банка по номеру счета или через СБП по номеру телефона. Однако сумма единовременного перевода не может превысить 1 млн руб. Раньше переводы без комиссии были доступны с лимитом 100 тыс. руб. и только через СБП.