Завод по переработке молока в Черняховске планируют достроить в июле

Областные власти уточнили сроки завершения строительства завода по переработке молока в индустриальном парке «Черняховск». Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина со ссылкой на информацию компании «ДМС Восток», которая реализует проект.

«„ДМС Восток“ планирует завершить строительство комплекса по переработке молока в Калининградской области в июле. Сейчас на площадке идут финальные работы, завершается монтаж оборудования. В августе компания должна приступить к пусконаладке. Запуск запланирован на сентябрь 2024 года», — сообщил директор по развитию компании Сергей Ляшко.

Напомним, компания «ДМС-Восток» начала строить завод по переработке молока на территории индустриального парка в Черняховске в августе 2022 года. Партнером проекта является агропромышленный холдинг «Залесье». Предполагается, что новый завод будет выпускать более 5,4 тыс. тонн сливочного масла и более 22,5 тыс. тонн сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год. На предприятии планируют создать 140 рабочих мест.