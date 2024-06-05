Исследование: рынок нелегальной продукции в РФ вырос на 58% за четыре года

Оборот нелегальных товаров является одной из ключевых проблем розничной торговли в России. Это выяснили аналитики «РБК Исследования рынков», по данным которых рынок нелегальной продукции в РФ за последние четыре года вырос на 58% в текущих ценах, а оборот увеличился до 4,9 трлн рублей.

«Доля нелегальной продукции в обороте розничной торговли в 2022 году выросла до 10,2% с 9% в 2021 году. В 2023 году ситуация практически не изменилась — 10,1%. Для сравнения, общемировой показатель составляет около 1,8%. Таким образом, продажи в России нелегальной продукции пятикратно превышают аналогичный показатель по миру в целом», — отмечается в исследовании.

Аналитики уточняют, что в числе причин роста объема контрафакта в России — инфляция, легализация параллельного импорта, мораторий на проверки бизнеса, а также стремительные темпы развития маркетплейсов в последние годы. В частности, 40,4% оборота теневого рынка товаров в стране приходится на розничные магазины, 37,3% приобретается через интернет, еще 22,3% нелегальной продукции реализуется на рынках, ярмарках, в киосках и т.д.

Больше всего нелегальной продукции приходится на сегмент fashion, куда входит одежда, обувь и аксессуары — 13,5% от всего оборота теневого рынка товаров в России. Прежде всего от контрафакта страдают обувь, одежда и аксессуары марок ценовых сегментов «высокий» и люкс (Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Chanel и др.), а также наиболее популярные бренды спортивных товаров, такие как Adidas, Nike, Puma, New Balance и т.д.

На втором месте продукты питания и безалкогольные напитки, их доля в обороте теневого рынка составила 11,8%. Что касается подакцизной продукции, то на алкоголь приходится 7,3%, а на табачную и никотинсодержащую продукцию — 4,5% от объема рынка нелегальных товаров. Высока доля нелегальной продукции и в электронике: прежде всего подделываются смартфоны, ноутбуки и телевизоры. В целом на электронику в 2023 году пришлось 6,5% в структуре рынка нелегальной продукции, а на электротовары для ремонта и строительства — 3,5%.