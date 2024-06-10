В Центробанке заявили о пике перегрева экономики РФ

Российская экономика в настоящее время находится на «пике перегрева». Такое мнение высказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, что пик перегрева экономики — верхняя точка бизнес-цикла где-то здесь, мы где-то рядом находимся, но по какой траектории будет происходить замедление, охлаждение спроса, это пока вопрос внимательного нашего изучения», — сказал он журналистам.

Как уточнил Тремасов, Центробанк сейчас видит наибольшие признаки перегрева в сегменте потребительского спроса. Это связано во многом с высоким ростом доходов. «Такими темпами, как растут сейчас зарплаты, доходы населения, мы не росли больше 15 лет», — отметил он, подчеркнув, что рост доходов происходит на фоне «беспрецедентного дефицита трудовых ресурсов».

«Если сейчас, когда экономика перегрета, спрос перегрет, мы попытаемся стимулировать перестройку бизнеса путем снижения ставок, поверьте, все уйдет в рост цен. <...>Если мы будем видеть, что ситуация в экономике, ситуация с инфляцией отклоняется от наших прогнозов, то мы можем принять решение по повышению ключевой ставки», — добавил Тремасов.

Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом ЦБ допустил возможность «существенного» повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.