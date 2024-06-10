Мишустин уточнил число работающих пенсионеров, напомнив об индексации пенсий

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В России после выхода на пенсию продолжают работать 7,8 млн человек. С 1 февраля 2025 года их ожидает индексация пенсий. Об том сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Коммерсант».

«Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов. Им станет выплачиваться и зарплата, и пенсия с учетом ежегодной индексации. Так же как и тем, кто вышел на заслуженный отдых», — сказал Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами.

Он отметил, что работающие пенсионеры остаются востребованными специалистами на рынке труда, так как «обладают солидным опытом». Также Мишустин обратил внимание, что процесс возобновления индексации должен проходить без подачи каких-либо заявлений со стороны самих граждан.

Кроме того, премьер сообщил, что в 2025 году произойдет повышение минимального размера оплаты труда, который будет увязан с медианной зарплатой и составит около половины от этого показателя — примерно 22 тыс. руб. К 2030 году, как добавил Михаил Мишустин, МРОТ должен составлять не менее 35 тыс. руб.

Напомним, о том, что в России планируют с февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин,


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