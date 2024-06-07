Путин: назрел вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

В России планируют с февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С таким предложением выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать.

«Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», — подчеркнул Путин и распорядился «подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию».