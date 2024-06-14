Компания Coca-Cola вновь решила зарегистрировать свои товарные знаки в России

Американская компания Coca-Cola Co., которая в 2022 году вывела с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу ведомства.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг - для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др. По мнению эксперта, эти действия – «стремление сохранить права на данные товарные знаки в России». Если их не использовать в течение трех лет на территории России, то они могут быть аннулированы.

Напомним, в марте 2022 года компания Coca-Cola заявила, что приостанавливает свою деятельность в России, допустив возможность полного ухода с российского рынка. В июне стало известно, что производство и продажа напитков Coca-Cola и других брендов компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), боттлер Coca-Cola Co в стране прекращаются. В августе того же года сообщалось, что российское подразделение компании Coca-Cola переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс») и планирует продавать напиток под брендом «Добрый кола».