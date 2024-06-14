Минэкономразвития: данных о вывозе почвогрунта с территории региона нет

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области не располагает данными о вывозе почвогрунта с территории региона в 2023 — 2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».



«В министерстве данными об объёмах и направлениях вывоза почвогрунта с территории Калининградской области в 2023 и 2024 годах не располагают. Также в министерстве со ссылкой на информацию Калининградской областной таможни сообщили, что публикация и распространение данных таможенной статистики внешней торговли товарами Российской Федерации временно приостановлена», — говорится в ответе на инфозапрос.

О том, что сначала 2024 года с территории Калининградской области вывезли 22 тыс. тонн почвогрунта в Киргизию, Казахстан и Китай, в мае сообщало региональное управление Россельхознадзора.

Показатель превысил прошлогодний в четыре раза. В 2023 году за аналогичный период было вывезено пять тысяч тонн почвогрунта.

Сотрудники управления Россельхознадзора досмотрели партии и отобрали образцы. Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» провёл все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортёров, сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство приняло решение выдать юридическим лицам фитосанитарные сертификаты на указанные партии почвогрунта.