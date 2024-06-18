Беспрозванных попросил дополнительный миллиард на госпрограмму

Калининградской области на реализацию госпрограммы развития региона необходимо дополнительное финансирование. Как сообщается в телеграм-канале врио губернатора Алексея Беспрозванных, об этом шла речь на встрече врио губернатора с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.



«Это (увеличение финансирования — прим. „Нового Калининграда“) необходимо для реализации дополнительных приоритетных мероприятий: берегозащиты и берегоукрепления в Пионерском, Светлогорске и Зеленоградском округе, строительства медико-диагностического центра в Советске, кампуса среднего профобразования в Калининграде и других важных для нас объектов, — отмечается в сообщении. — В проекте федерального бюджета на следующие три года будут отражены финансовые средства на эти цели — по 5,7 миллиарда рублей ежегодно».

Как отмечает Беспрозванных, по оценкам властей региона, в целом потребуется «ещё плюсом примерно один миллиард рублей».

Также на встрече с федеральным министром обсуждались проекты по туризму. «Нашёл понимание и поддержку министра в этих вопросах. По итогам встречи уверен, что и дальше наше взаимодействие будет продуктивным», — заключил врио губернатора.