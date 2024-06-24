Калининградстат перечислил самые подорожавшие в мае продукты

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Калининградстат проанализировал динамику цен на продовольственные товары в мае 2024 года. На верхних позициях среди подорожавших за месяц продовольственных товаров в основном располагаются сезонные продукты.  Это следует из данных мониторинга, опубликованного на сайте ведомства.

На первом месте сам оказался картофель, прибавивший в цене 36,06% (46,81 руб.). На второй строчке белокочанная капуста, которая подорожала на 20,26%,достигнув 80 руб. за килограмм. Лимоны подросли в цене на 16,14%, до 176, 78 руб./кг и заняли третье место. На 11,34% подорожало оливковое масло, которое в мае стоило 1 745,87 за литр. На пятом месте морковь, цена которой выросла на 11,11%, до 105,27 руб/кг. 

При этом список наиболее подешевевших за месяц продуктов в мае возглавили огурцы: -30,18%, 165,23 руб./кг. На втором месте свежие помидоры, которые стали дешевле на 16,20%, достигнув 244,58 руб./кг. Почетная «бронза» досталась куриным яйцам, десяток которых в мае стоил на 6,48% дешевле, чем месяцем ранее — 121,97 руб. На 5,80% стало доступнее в цене крепленое виноградное вино, оказавшееся на четвертом месте и стоившее 693,63 за литр. На пятой строчке сливки питьевые: - 4,30%, 251,53 руб./л.

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