Калининградстат назвал наиболее подорожавшие в мае непродовольственные товары

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Калининградстат проанализировал динамику цен на непродовольственные товары в мае. Согласно мониторингу, представленному ведомством, в основном рост цен затронул медпрепараты.

На первой строчке рейтинга подорожавших непродовольственных товаров в мае оказались таблетки бисакодил, цена на которые выросла за месяц на 17,94%, до 17,16 руб. за 10 штук. На второй позиции тарированный цемент, подорожавший на 16,27%, до 827,34 за 50 кг. На третьем месте перекись водорода (+ 14,50%, 24,52 руб. за 100 мл). На четвёртом – активированный уголь (+ 10,74%, 31,06 руб. за 10 таблеток). Замыкает пятёрку корвалол (+ 8,19%, 58,85 руб. за 25 мл).   

Что касается наиболее подешевевших товаров, то на первом месте в мае оказались детские матрасы (- 5,49%, 4 210,68 руб./ шт.). На второй позиции женские пиджаки (- 4,93%, 4 192 руб.). Наборы корпусной мебели подешевели на 3,75%, до 45 449,89 руб.. Детские носки и гольфы подешевели на 3,63% (118,37 руб). На пятой позиции детские трусы, понизившиеся в цене за месяц на 3,59%, до 209,36 руб.

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