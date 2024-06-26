Президент «Автотора» Денис Пак: «Мы недостаточно загружены»

Президент калининградского автомобильного холдинга «Автотор» Денис Пак признал, что в настоящее время ситуация на предприятии достаточно сложная. При этом, как отметил он в интервью «Газете.Ру», ситуация имеет «стабильную позитивную динамику».



«Сейчас ситуация достаточно сложная, но со стабильной позитивной динамикой. Не хочу озвучивать наши планы на перспективу: прогнозирование в сегодняшней ситуации — дело неблагодарное», — ответил Пак на вопрос журналиста о динамике производства автомобилей.

Президент компании рассказал, что предприятие перезапустилось в прошлом году с новой линейкой продукции и новыми партнерами. «За несколько месяцев переоборудовали мощности. Нельзя сказать, что у нас все трудности преодолены — мы недостаточно загружены, — добавил он. — Понимаем, как продвигаться дальше, и есть перспективы для развития, но есть и технологические, производственные, финансовые и логистические вопросы». Поэтому, добавил Пак, в настоящее время компания перестраивает привычную работу производства под те условия, которые есть, а объемы определяет спрос на рынке.

Он также отметил, что «Автотор» имеет несколько производственных площадок на территории Калининградской области, сейчас ведётся процесс перестройки логистических цепочек, чтобы максимально задействовать все возможности под выпуск продукции в рамках проектов предприятия. Президент компании полагает, что перечень этих проектов будет расширяться.