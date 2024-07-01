Минэкономики: областная «растаможка» негативно скажется на конкуренции

В Калининградской области нельзя вернуть льготную «растаможку», поскольку она может негативно сказаться на конкурентоспособности автопрома и привести к злоупотреблениям. Об этом сообщило региональное министерство экономики и промышленности, отвечая на вопрос подписчика на странице «ВКонтакте» врио губернатора Алексея Беспрозванных.



Читатель написал, что настаивает на возвращении областной растаможки: «Мы на личном авто уже вряд ли сможем выехать в большую Россию, да и вообще за пределы области». При этом, как полагает калининградец, возвращение областной растаможки позволило бы «Автотору» поднять продажи, поскольку цены и зарплаты в Калининградской области «нет смысла и возможностей покупать» электромобили.

На это региональное министерство сообщило, что «отмена таможенных пошлин на электромобили, даже для Калининградской области, может негативно отразиться на конкурентоспособности отечественных автопроизводителей». «А с учётом того, что возможность выехать за пределы Калининградской области на личном автомобиле всё же есть, отмена таможенных пошлин может привести к злоупотреблениям и перетоку „нерастаможенных“ электромобилей на общероссийский рынок», — сообщило министерство.

Ранее калининградец рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются автомобилисты из Калининградской области, пытающиеся проехать на территорию РФ транзитом через Литву и Беларусь на основании УТД (упрощенного транзитного документа). Отметим, что Генконсульство Литвы переадресовало запрос журналистов по поводу этой ситуации с Службу госохраны границы соседнего государства. Ответа на данный момент нет.