Калининградец столкнулся с проблемами при прохождении границы в Литве по УТД

Калининградец столкнулся с проблемами при прохождении границы в Литве по УТД
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Граница

Автомобилисты сталкиваются с большими очередями на литовско-белорусской границе в пункте пропуска «Мядининкай — Каменный лог». Об этом рассказал «Новому Калининграду» один из путешественников, который не смог завершить транзит в Беларусь и вынужден был вернуться через Литву, чтобы не нарушить требования, предъявляемые к упрощенному транзитному документу (УТД). На литовской границе его предупредили, что в следующий раз могут лишить УТД.

Калининградец выехал в Литву 27 мая, в течение получаса прошёл границу в пункте пропуска в Чернышевском. «Предъявил гринкарту, техпаспорт. На литовской стороне мне выдали бумажку, в которой было обозначено время въезда в Литву. По УТД я должен был покинуть территорию государства и уехать в Беларусь в течение 24 часов», — рассказал автомобилист.

На границе в Мядининкай он был через три часа. Однако выяснилось, что ожидание в очереди, чтобы заехать на территорию Беларуси, составляет до двух суток. «Перед шлагбаумом была трехкилометровая очередь, двигалась очень медленно. Автомобилисты, стоявшие у шлагбаума, сообщили, что стоят уже двое суток», — рассказал собеседник портала. Он попытался поговорить с литовскими пограничниками о том, что ему как жителю Калининградской области необходимо исполнить требование УТД о 24-часовом транзите, однако те пропускать отказались. В итоге спустя восемь часов ожидания в очереди калининградец принял решение вернуться домой.

«На границе с Калининградской областью литовские пограничники обратили внимание, что я не выполнил требование о транзите. Я показал им видео, что стоял на границе несколько часов, что там огромная очередь. Они отметили, что нужно было договариваться, выдали мне уведомление о нарушении и предупредили, что в следующий раз УТД может быть аннулирован», — рассказал путешественник.

Он отметил, что, по данным телеграм-канала «Мядининкай — Каменный лог», подобная ситуация фиксируется с конца апреля. Связана она может быть с тем, что пункт пропуска стал единственным, через который в настоящее время направляется поток автоперегонщиков из Европы в Россию. Электронная очередь отсутствует, все стоят в одной полосе. Для путешественников, которые едут из Калининградской области на основную территорию России и обязаны соблюдать правила о 24-часовом транзите, отдельных полос не предусмотрено.

Власти Литвы с 1 марта 2024 года закрыли два из четырех КПП на границе Литва-Беларусь.

«Новый Калининград» направил запрос в Генеральное консульство Литвы в Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter