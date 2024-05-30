Калининградец столкнулся с проблемами при прохождении границы в Литве по УТД

Автомобилисты сталкиваются с большими очередями на литовско-белорусской границе в пункте пропуска «Мядининкай — Каменный лог». Об этом рассказал «Новому Калининграду» один из путешественников, который не смог завершить транзит в Беларусь и вынужден был вернуться через Литву, чтобы не нарушить требования, предъявляемые к упрощенному транзитному документу (УТД). На литовской границе его предупредили, что в следующий раз могут лишить УТД.



Калининградец выехал в Литву 27 мая, в течение получаса прошёл границу в пункте пропуска в Чернышевском. «Предъявил гринкарту, техпаспорт. На литовской стороне мне выдали бумажку, в которой было обозначено время въезда в Литву. По УТД я должен был покинуть территорию государства и уехать в Беларусь в течение 24 часов», — рассказал автомобилист.

На границе в Мядининкай он был через три часа. Однако выяснилось, что ожидание в очереди, чтобы заехать на территорию Беларуси, составляет до двух суток. «Перед шлагбаумом была трехкилометровая очередь, двигалась очень медленно. Автомобилисты, стоявшие у шлагбаума, сообщили, что стоят уже двое суток», — рассказал собеседник портала. Он попытался поговорить с литовскими пограничниками о том, что ему как жителю Калининградской области необходимо исполнить требование УТД о 24-часовом транзите, однако те пропускать отказались. В итоге спустя восемь часов ожидания в очереди калининградец принял решение вернуться домой.

«На границе с Калининградской областью литовские пограничники обратили внимание, что я не выполнил требование о транзите. Я показал им видео, что стоял на границе несколько часов, что там огромная очередь. Они отметили, что нужно было договариваться, выдали мне уведомление о нарушении и предупредили, что в следующий раз УТД может быть аннулирован», — рассказал путешественник.

Он отметил, что, по данным телеграм-канала «Мядининкай — Каменный лог», подобная ситуация фиксируется с конца апреля. Связана она может быть с тем, что пункт пропуска стал единственным, через который в настоящее время направляется поток автоперегонщиков из Европы в Россию. Электронная очередь отсутствует, все стоят в одной полосе. Для путешественников, которые едут из Калининградской области на основную территорию России и обязаны соблюдать правила о 24-часовом транзите, отдельных полос не предусмотрено.

Власти Литвы с 1 марта 2024 года закрыли два из четырех КПП на границе Литва-Беларусь.

«Новый Калининград» направил запрос в Генеральное консульство Литвы в Калининградской области.