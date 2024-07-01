В июне объем морских грузоперевозок на линии Балтийск — Усть-Луга вырос на 12,7%

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В июне объем паромных перевозок грузов в регион, осуществляемых паромами «Оборонлогистики», достиг 127,5 тыс. тонн, увеличившись на 12,71% по сравнению с маем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«В июне работавшие на линии „Усть-Луга — Балтийск“ паромы „Амбал“, „Антей“, „Маршал Рокоссовский“ и „Генерал Черняховский“ туда и обратно перевезли 127 500 тонн грузов (в том числе 2 316 вагонов и 2 441 единицу накатной техники. Это на 12,71% грузов больше по сравнению с маем текущего года, когда по линии „Усть-Луга — Балтийск“ в Калининградскую область и обратно было перевезено 113 122 т грузов», — уточнили в «Оборонлогистике».

Как отметили в пресс-службе оператора, «Оборонлогистика» с начала года практически ежемесячно наращивает объемы перевозки грузов паромами на калининградском направлении. В январе паромами по линии «Усть-Луга — Балтийск» было перевезено 90 тыс. грузов, в апреле и марте уже порядка 96,5 тыс. тонн и тенденция сохраняется.

Как напоминает ТАСС, ранее региональные власти заявляли, что уже в 2024 году область рассчитывает полностью избавиться от зависимости от Литвы в вопросах автомобильной доставки грузов за счет наращивания флота для накатной техники с каютами для водителей.

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