Эксперты назвали отрасль с самыми высокими зарплатами в Калининграде

Самые высокие зарплаты в Калининграде — у работников банковской сферы. В месяц они получают в среднем 104 тыс. рублей. Такие данные приводит РИА «Новости».



Калининград занял в рейтинге городов по зарплатам в отраслях 35 место из 100. Годом ранее город размещался на 40 позиции. Отраслью с самыми высокими зарплатами тогда также назвали банки с показателем 82 тыс. рублей.

Возглавил список в этом году Южно-Сахалинск. Средняя зарплата в добывающей отрасли там — 443 тыс. рублей. Затем следует Москва с 294 тыс. рублей в месяц в сфере банковских и финансовых услуг. На третьем месте Тюмень. В добывающей отрасли там зарабатывают в среднем 267 тыс. рублей в месяц.

Замыкает рейтинг Элиста. Самые высокие зарплаты (50 тыс. рублей) в этом городе у госслужащих.

Исследование подготовлено экспертами РИА «Рейтинг» по данным официальной статистики. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе средних зарплат за I квартал 2024 года у постоянных сотрудников крупных и средних организаций, где занято не менее 3% работников региона. Подоходный налог учтён.

