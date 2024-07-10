Литва оштрафовала криптовалютную биржу на €9,3 млн за нарушение антироссийских санкций

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Криптовалютную компанию Payeer оштрафовали на рекордные €9,3 млн за нарушение санкций, введенных в отношении РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как выяснила Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы, Payeer позволяла российским пользователям совершать переводы в рубли с площадки в банки России, находящиеся под санкциями ЕС, и в обратном направлении. Регулятор установил, что Payeer нарушала антироссийские санкции ЕС в течение полутора лет. За это время у компании было не менее 213 тыс. клиентов, преимущественно из России, а ее выручка составила €164 млн.

Как уточняет информагентство, Payeer была основана в 2012 году и поначалу была зарегистрирована в Грузии, затем сменив место регистрации на Эстонию, а в октябре 2022-го на Литву, после того как местные власти лишили лицензии эстонское юрлицо. Сейчас на сайте Payeer указана регистрация в Парагвае.

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