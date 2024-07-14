В Полесском округе собирают первый промышленный урожай крыжовника (видео)

В Полесском округе собирают первый промышленный урожай крыжовника (видео)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В поселке Ильинка Полесского округа приступили к первому сбору промышленного урожая крыжовника. Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, владельцем плантации является фермер Эльдар Лобов, получивший в 2022 году грант «Агростартап». На деньги гранта были приобретены саженцы, необходимое оборудование, а также Лобов построил бытовку и пробурил скважину для полива.

«Пока планируется собрать не более 4 тонн ягод, но в следующем году урожай ожидается до 18 тонн, — сообщает пресс-служба министерства. — Местную ягоду фермер на первых порах будет продавать на ярмарках и рынках области. В планах — открыть собственный перерабатывающий цех».

Сам Лобов заявляет, что выращивает не только крыжовник, но и черную смородину.

«Я решил заняться крыжовником, потому что в области эту ягоду никто не выращивает, — сообщил Лобов. — Можно сказать, что я один из первых. Думаю, его у нас тоже любят наравне с черной смородиной, поэтому я посадил 5 га».

Лобов выращивает крыжовник сортов «Арлекин», «Колобок» и «Малахит». К 2027 году фермер рассчитывает собрать с плантаций около 45 тонн ягод. В ближайшее время он планирует приобрести комбайн для сбора ягод.


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