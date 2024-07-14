Калининградский маломерный рыбфлот пообещали поддержать льготным лизингом

Прибывший в пятницу, 12 июля, в Калининград первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров пообещал калининградским рыбакам поддержать строительство маломерного рыболовного флота. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.



«У нас был разговор по судостроению, — заявил Лютаревич. — Есть поручение президента поддержать судостроение маломерного флота для прибрежного рыболовства, этот вопрос я и озвучил на встрече с Мантуровым. Речь о том, что нужно менять немного законодательство, в частности, 719-е постановление Правительства, которое определяет, какие суда могут вообще поддерживаться государством. В общем, необходимо включение в это постановление еще и маломерного флота, потому что пока там указаны только большие суда (закон создавался в 2019 году, и маломерный флот тогда был упущен)».

Лютаревич отметил, что калининградские рыбаки «созрели для судостроения и для обновления флота».

«Нашим судам уже 34 года, нужно строить новые. Когда я эту тему озвучил, Денис Валентинович поддержал, и, я думаю, это движение пойдет дальше, и в ближайшее время мы выйдем на изменение постановления. Тогда можно будет применить льготный лизинг», — добавил он.

Также Лютаревич отметил, что в регионе намерены построить около 10 новых судов.

«Проект, который мы сделали, относится и к Каспийскому морю. Я думаю, что количество судов будет увеличено, когда хотя бы одно судно выйдет в море», — заключил Лютаревич.

Ранее о визите в Калининград Дениса Мантурова сообщила пресс-служба правительства области. В релизе отмечается, что первый зампред правительства дал положительную оценку программе по развитию рыболовного направления.

«Дам поручение Минпромторгу по части мер поддержки по льготному лизингу», — заявил по итогам посещения предприятий Мантуров.